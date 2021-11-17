МЗС Росії опублікувало конфіденційні листи до Лаврова з Німеччини та Франції

Російське міністерство закордонних справ оприлюднило дипломатичне листування Сергія Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

У зовнішньополітичному відомстві Росії пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони та її підхід до проведення зустрічі у Нормандському форматі нібито регулярно спотворюється.

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МЗС вирішило оприлюднити першоджерела та опублікувати дипломатичне листування Лаврова,

– зазначили дипломати.

Зокрема, Лавров назвав умовою "нормандської зустрічі" підготовку підсумкової заяви та надіслав французькому і німецькому колезі Жану-Іву Ле Дріану та Гайко Маасу проєкт такої заяви.

Російське міністерство закордонних справ оприлюднило також і цей документ, який містить положення про організацію "прямого діалогу між Києвом і Донецьком і Луганськом".

Окрім цього, там звинуватили Україну в порушеннях режиму припинення вогню на Донбасі.

Зустріч у Нормандському форматі

"Нормандська четвірка", тобто Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Ангела Меркель і Путін востаннє зустрічались у столиці Франці – Парижі в грудні 2019 року.

Наступна зустріч мала відбутись у 2020 році, проте її не організували через пандемію.

Відтоді Кремль блокує проведення саміту, а переговори радників не дають результату.

На це Німеччина та Франція відповіли, що заяви Росії не відповідають дійсності, а пропозиції країни-агресорау Нормандському форматі.