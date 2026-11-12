"Додала професіоналізму": у Кремлі на диво позитивно оцінили участь генерала НАТО в переговорах

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков назвав позитивною присутність представника НАТО на консультаціях щодо завершення війни в Абу-Дабі. За його словами, західні та російські військові продемонстрували фаховий підхід.

Про це повідомляють російські медіа.

Які подробиці?

До консультацій в Об'єднаних Арабських Еміратах долучився головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич. Російський дипломат зазначив, що поява на зустрічах настільки високопоставленого військового забезпечила серйозний рівень фаховості із західного боку.

Залучення військових експертів до дипломатичного діалогу, за твердженням представника Москви, дозволило зосередитися на конкретиці безпосередньої ситуації безпеки.

Як ви розумієте, наші військові представники теж там були. Вони повною мірою володіють усім цим матеріалом і працювали суперпрофесійно,

– стверджує Сергій Рябков.

Оцінка ролі США та шанси на домовленості

Окрім коментарів щодо військових Альянсу, заступник керівника російського відомства відзначив активізацію Вашингтона у переговорному треку. На його переконання, команда президента США Дональда Трампа демонструє рішучий намір знайти практичні варіанти для завершення війни.

Не можна заперечувати наявність драйву з боку США у пошуку розв'язок з українського врегулювання,

– зауважив дипломат.

Представник російського міністерства висловив думку, що переговорники здатні напрацювати функціональні рішення, якщо проявлять достатню політичну волю та уникатимуть небезпечного загострення.

"Побудувати щось, що було б функціонально, без ілюзій ставитися до того, що можна досягти, і при цьому уникати неконтрольованої ескалації з урахуванням вчорашніх обговорень і позавчорашніх, я думаю, за наявності належної політичної волі можна", – заявив Рябков.

Перебіг зустрічей в Абу-Дабі

Тристоронні консультації між делегаціями України, США та Росії проходили в Абу-Дабі 10 – 11 листопада, де Сергій Рябков безпосередньо представляв російську сторону.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, заступник верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Джон Стрінгер наголосив, що доля територій є виключно питанням українського народу. Водночас у командуванні Альянсу висловили сумнів щодо щирості Москви, вказавши на брак ознак готовності Кремля відмовитися від своїх вимог 2022 року.