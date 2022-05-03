МЗС Росії висунуло звинувачення Ізраїлю у підтримці нацизму

Очільник російського МЗС Сергій Лавров "прославився" черговою маячнею про те, що в Гітлера була єврейська кров. Але на цьому риторика в Росії не зупинилась.

Україна та Ізраїль одразу ж висловили засудження таких слів російського посадовця. Наступна заява МЗС Росії з цього приводу пробила чергове дно обурливої пропаганди.

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Що кажуть у МЗС Росії

Напередодні міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявляв, що слова Лаврова є обурливими та грубою історичною помилкою. За його словами, казати, що Гітлер був євреєм, все одно, що сказати, що євреї вбивали самі себе.

Щодо цих слів російське МЗС присвятило цілий так званий "пост-роздум" у твітері. Мовляв, звернули увагу на таку "антиісторичну" заяву голови ізраїльської дипломатії. Зауважимо, що під публікацією можна помітити лише гнівні та глузливі коментарі користувачів з цього приводу.

Відтак Росія пішла далі й посміла закидати Ізраїлю те, що він підтримує так званий "неонацистський режим Києва". Саме так російські загарбники називають українську владу і щоразу вигадують нові й нові провокації, доводячи свій остаточний маразм.

Як реагувала Україна на ситуацію

Офіс Президента Володимира Зеленського виступив із заявою, що антисемітські випади Лаврова у бік президента України та євреїв є абсолютно неприйнятними. Там запевнили, що нісенітниці росіян не зможуть виправдати варварську війну проти України. А фашистська ідеологія у нашій державі навіть заборонена законом. Зокрема, радикальні праві партії, яких російська пропаганда називає "фашистськими", не мають популярності в Україні.

радикальні праві партії, яких російська пропаганда називає "фашистськими", не мають популярності в Україні. ​Відреагував на ситуацію й очільник ОП Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк. Останній назвав заяви Лаврова "відверто антисемітськими". Саме це доводить, що Росія наслідує нацистську ідеологію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав такі слова Лаврова огидними. Вони ображають не тільки Зеленського, але й Ізраїль та весь його народ. За його словами, це зайвий раз доводить – сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

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