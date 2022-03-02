МЗС створило сайт про російську агресію проти України для іноземців
Джерело:Дмитро Кулеба
Міністерство закордонних справ України розробило спеціальний сайт для іноземців, де доступно розповідають про війну Росії проти України.
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу. Сайт доступний за посиланням war.ukraine.ua.
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На сайті є правдиве пояснення причин агресії, жива документація війни, що розгортається на очах в усього світу. Тому, коли ми переможемо, цей сайт стане ретельно зібраним архівом російських злочинів, звірств і варварства. А головне – героїзму та єдності українського народу, – розповів Дмитро Кулеба.
Міністр просить українців поширювати посилання на сайт war.ukraine.ua серед іноземців. Це допоможе боротися з інформаційною агресією окупантів!
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