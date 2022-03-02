МЗС створило сайт про російську агресію проти України для іноземців

Міністерство закордонних справ України розробило спеціальний сайт для іноземців, де доступно розповідають про війну Росії проти України.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу. Сайт доступний за посиланням war.ukraine.ua.

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На сайті є правдиве пояснення причин агресії, жива документація війни, що розгортається на очах в усього світу. Тому, коли ми переможемо, цей сайт стане ретельно зібраним архівом російських злочинів, звірств і варварства. А головне – героїзму та єдності українського народу, – розповів Дмитро Кулеба.

Міністр просить українців поширювати посилання на сайт war.ukraine.ua серед іноземців. Це допоможе боротися з інформаційною агресією окупантів!

Як боротися з окупантами / Інфографіка 24 каналу

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