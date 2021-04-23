МЗС України назвало заяви Росії про "загальну мобілізацію" фейком

Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву Росії про те, що начебто в Україні проголошують "загальну мобілізацію". Відомство назвало цю інформацію фейковою.

МЗС Росії, яка стягнула до кордону України сотні тисяч солдатів, звинуватило офіційний Київ у "агресивних мілітаристських планах". Речник МЗС Олег Ніколенко назвав це – черговим прикладом дезінформації.

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Він наголосив, що відписаний 21 квітня президентом Володимиром Зеленським закон покликаний вдосконалити процедуру призову резервістів в особливий період. Мовиться про заходи реагування на випадок настання критичних загроз національній безпеці, запевнив речник.

Висловлювання представників МЗС РФ про оголошення "загальної мобілізації" в Україні – черговий приклад дезінформації,

– сказав Ніколенко.

"Єдиною державою у світі, яка звинувачує Україну в "агресивних мілітаристських планах", є Російська Федерація", – додав він.

Про міжнародну підтримку

Він також додав, що на тлі ескалації Росією безпекової ситуації Україна отримала безпрецедентну міжнародну підтримку. Іноземні партнери особливо відзначають мудру і виважену позицію керівництва України.

"З самого початку українська сторона чітко заявила, що не піддаватиметься на російські провокації, і залишатиметься відданою політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту з Росією", – наголосив речник.