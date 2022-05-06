МЗС України обіцяє покарати "послів псевдореспублік"

Ватажки бойовиків на окупованому Донбасі призначили своїх "послів" у Росії. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що вони отримають покарання.

Росія створила ці псевдореспубліки та сама ж призначила собі "послів", зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

До речі Бойовики на Донбасі планують направити курсантів у зону проведення бойових дій

Він назвав Росію країною кривих дзеркал.

На цих "дипломатів" чекатиме найсуворіша відповідальність. Так само, як і на решту зрадників,

– попередив Ніколенко.

Кого напризначали бойовики

У пропагандистських ЗМІ 6 травня з'явились повідомлення, що бойовики з окупованої Донецької області призначили Ольгу Макєєву "послом" у Москві. Раніше вона обіймала посаду "віцеспікерки" недореспубліки.

Від окупованої Луганщини російські маріонетки відправили Родіона Мірошника. Він був "радником" ватажка бойовиків Пасічника. До речі, Мірошник був прессекретарем тоді ще прем’єр-міністра Віктора Януковича, а згодом став "правою рукою" одіозного "регіонала" Олександра Єфремова. У 2014 році він перейшов на бік окупантів.

Черговий доказ кричущих порушень Росії

Якщо російська влада погодиться на визнання і присутність у Москві будь-яких так званих "послів" від бойовиків, це стане черговим доказом кричущого порушення міжнародного права й угод з боку держави-агресорки.

Визнання Росією бойовиків: коротко

Росія 22 лютого ратифікувала так звані "договори про дружбу і співпрацю" з незаконними формуваннями на Донбасі. Цими діями держава-агресорка порушила всі зобов’язання щодо Мінських домовленостей.

Окрім Росії, жодна країна світу не визнала ці квазіреспубліки. Весь світ знає, що це тимчасово окуповані території України.

Нагадаємо, що після цього кроку Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Зауважимо, що зараз активні бойові дії йдуть на підконтрольній Україні частині Донбасу. Раніше повідомляли, що росіяни хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Крім того, за таким самим сценарієм окупанти хочуть діяти і на Херсонщині. Там загарбники планують так звану "ХНР" або "приєднання" до окупованого Криму.

Може зацікавити – нові шалені втрати Росії станом на 6 травня: