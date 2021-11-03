МЗС України підтвердило загибель українців в авіакатастрофі в Росії

У Росії 3 листопада розбився вантажний літак Ан-12. У катастрофі загинули 7 людей. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що серед жертв є українці.

Раніше про те, що серед загиблих є українські громадяни, писали російські ЗМІ та міністерство транспорту Білорусі.

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У катастрофі Ан-12 у Росії загинули українці

За попередньою інформацією, в складі екіпажу Ан-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українців,

– написав Ніколенко.

За його словами, консульство в Новосибірську встановило зв'язок із Міністерством надзвичайних ситуацій Росії. Дипломати очікують результати ідентифікації жертв та з'ясовують обставини катастрофи.

Речник МЗС також вказав контакти "гарячої лінії" для родичів загиблих: +79133791293.

Катастрофа літака Ан-12 у Росії: що відомо

3 листопада білоруський літак Ан-12 зник з радарів поблизу Іркутська, що в Росії.

За попередньою інформацією, авіалайнер загорівся у повітрі, через що і впав на землю. Місце катастрофи перетворилося на згарище.

Літак належав білоруській авіакомпанії "Гродно".

Внаслідок аварії літака загинули 2 українців, 2 росіян та 3 громадян Білорусі.

Наразі на місці трагедії продовжують працювати пожежники та рятувальники.

Місце авіакатастрофи: дивіться відео

Текст допису Олега Ніколенка:

За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українців. Консульство в Новосибірську встановило зв'язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з'ясовує обставини катастрофи. "Гаряча лінія" консульства для родичів: +79133791293.