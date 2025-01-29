"Знайшов ворогів в Україні": МЗС розкритикувало Фіцо через його останні заяви

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за останній час відзначився грубими заявами у бік України та, зокрема, президента Володимира Зеленського.

Його негативні коментарі розкритикувало Міністерство закордонних справ України, звернувши увагу на внутрішні проблеми Словаччини, повідомляє 24 Канал.

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Як відреагували в МЗС на заяви Фіцо

Українське дипломатичне відомство пояснило, що Роберт Фіцо вдався до пошуку зовнішніх ворогів і знайшов їх в Україні на тлі зниження довіри серед словацького суспільства та протестів проти його проросійського курсу.

Розцінюємо ці чергові абсурдні заяви як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. Радимо подивитися не за кордон, а у дзеркало,

– йдеться у коментарі МЗС.

Там наголосили, що українська сторона неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики керівництва Словаччини. Через це, на думку МЗС, прем’єр і частина парламенту країни "отруїлися російською пропагандою".

У міністерстві кажуть, що керівництво Словаччини припинило "розрізняти чорне та біле", а наразі вже почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій "ворогами".

"Впевнені, що така позиція та політика Роберта Фіцо йде урозріз із вибором народу Словаччини бути невід’ємною частиною Європейської спільноти". – резюмували в українському відомстві.

Нагадаємо, нещодавно Фіцо прокоментував останню заяву Володимира Зеленського про можливий транзит газу з Азербайджану до європейських держав. Прем'єр-міністр Словаччини назвав українського президента "ворогом" його країни.