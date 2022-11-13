В МЗС України відреагували на теракт у Стамбулі: чи є серед постраждалих українці

У центрі Стамбула 13 листопада прогримів потужний вибух. В МЗС України негайно відреагували на теракт.

За інформацією ЗМІ, внаслідок вибуху є постраждалі та загиблі. Влада Стамбула розпочала розслідування.

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У МЗС відреагували на теракт в Стамбулі

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що очільник МЗС Дмитро Кулеба терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв'язку із вибухами на вулиці Істікляль.

Інформація про постраждалих українців наразі відсутня,

– заявив речник.

Ніколенко також нагадав телефон "гарячої лінії" українського консульства: +905306125577.

Коротко про теракт в Стамбулі

Після вибуху вулицю Істікляль перекрили для пішохідного руху. Це популярне місце серед туристів, де є багато магазинів та ресторанів. Наразі невідомо, де саме стався теракт – в будівлі чи на вулиці.

Губернатор Стамбула Алі Єрлікая підтвердив, що є поранені та загиблі. За його словами, вибух прогримів приблизно о 16:20 за Анкарою. На місце події одразу ж виїхали поліція, медичні служби та пожежники.

Згодом місцева влада повідомила, що загинули 4 людини, а ще 38 – зазнали поранень. Підозрюють, що теракт скоїв смертник.

загинули 4 людини, а ще 38 – зазнали поранень. Підозрюють, що теракт скоїв смертник. Наразі поліція обстежує всі вулиці неподалік. Для проведення розслідування призначили 5 прокурорів.

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