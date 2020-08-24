Між Україною та Білоруссю розгорілася дипломатична перепалка після слів українського президента Зеленського про те, що на місці Лукашенка він би провів повторні вибори. МЗС Білорусі відреагувало на це різко: мовляв, не потребують заїжджених порад. У МЗС України ж вважають, що не слухати власного суспільства і порад друзів – це шлях в нікуди.

Речниця українського дипломатичного відомства Катерина Зеленко в опублікованому на офіційному сайті МЗС повідомленні наголосила, що для України Білорусь – це сусідня держава, з якою "ми завжди прагнули й прагнемо дружніх відносин".

Радимо ознайомитися Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео

Тож, з огляду на складну політичну ситуацію в Білорусі, українські дипломати розуміють "емоційну перевантаженість колег". Та разом із цим радять "не відкидати цінних дружніх порад".

Досвід української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях вперед кийками – це шлях у нікуди,

– зазначила Зеленко.

У підсумку в МЗС України побажали Білорусі гідно пройти випробування та зміцнити незалежність і демократію.

Коротко про дипломатичну перепалку України та Білорусі

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Euronews говорив про те, як вчинив би, якби був на місці Олександра Лукашенка. На думку Зеленського, у Білорусі варто було б провести повторні вибори (за присутності міжнародних спостерігачів), які б не викликали ні в кого сумнівів своїм результатом.