Це шлях у нікуди, – в МЗС України відреагували на закиди Білорусі про "заїжджені поради"
Між Україною та Білоруссю розгорілася дипломатична перепалка після слів українського президента Зеленського про те, що на місці Лукашенка він би провів повторні вибори. МЗС Білорусі відреагувало на це різко: мовляв, не потребують заїжджених порад. У МЗС України ж вважають, що не слухати власного суспільства і порад друзів – це шлях в нікуди.
Речниця українського дипломатичного відомства Катерина Зеленко в опублікованому на офіційному сайті МЗС повідомленні наголосила, що для України Білорусь – це сусідня держава, з якою "ми завжди прагнули й прагнемо дружніх відносин".
Радимо ознайомитися Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео
Тож, з огляду на складну політичну ситуацію в Білорусі, українські дипломати розуміють "емоційну перевантаженість колег". Та разом із цим радять "не відкидати цінних дружніх порад".
Досвід української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях вперед кийками – це шлях у нікуди,
– зазначила Зеленко.
У підсумку в МЗС України побажали Білорусі гідно пройти випробування та зміцнити незалежність і демократію.
Коротко про дипломатичну перепалку України та Білорусі
- Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Euronews говорив про те, як вчинив би, якби був на місці Олександра Лукашенка. На думку Зеленського, у Білорусі варто було б провести повторні вибори (за присутності міжнародних спостерігачів), які б не викликали ні в кого сумнівів своїм результатом.
- На слова Зеленського відреагували у МЗС Білорусі. Речник відомства Анатолій Глаз заявив, що його країна потребує підтримки та розуміння, а не "заїжджених порад". Ба більше, мовляв, "останні експерименти" в історії України свідчать, що тій є чим займатися всередині своєї держави – замість роздавати поради.