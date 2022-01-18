МЗС України відреагувало на інформацію про евакуацію російських дипломатів

В українському МЗС прокоментували інформацію про евакуацію дипломатів Росії. Раніше про це, посилаючись на джерела в органах безпеки, написали американські ЗМІ.

МЗС не отримувало від російської сторони ніякої інформації про евакуацію співробітників дипустанов. Про це у коментарі 24 каналу розповів речник відомства Олег Ніколенко.

NYT пише, що сім'ї російських дипломатів почали вивозити з України: Москва заперечує​

Водночас у Міністерстві закордонних справ наголосили, що посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх співробітників.

Українські дипломати залишаються у Росії

При цьому, як пояснили у МЗС, Українка поки не планує евакуйовувати своїх дипломатів з Росії. На території держави-агресорки у штатному режимі продовжують функціонувати:

посольство у Москві;

генконсульства у Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону;

консульства у Єкатеринбурзі та Новосибірську.

"Попри складні умови, наші дипломати й консули продовжують успішно виконувати покладені на них завдання. Насамперед – захищати інтереси українських громадян в Росії", – підсумував Ніколенко.

Російське МЗС також заперечило евакуацію

У The New York Times написали, що на початку січня Росія нібито почала вивозити з України своїх дипломатів. Мовляв, мовиться аж про 30 сімей. Натомість у російському МЗС цю інформацію спростували. Там стверджують, що їхнє посольство у Києві працює у штатному режимі.