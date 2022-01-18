МЗС України відреагувало на інформацію про евакуацію російських дипломатів
Джерело:24 канал
В українському МЗС прокоментували інформацію про евакуацію дипломатів Росії. Раніше про це, посилаючись на джерела в органах безпеки, написали американські ЗМІ.
МЗС не отримувало від російської сторони ніякої інформації про евакуацію співробітників дипустанов. Про це у коментарі 24 каналу розповів речник відомства Олег Ніколенко.
NYT пише, що сім'ї російських дипломатів почали вивозити з України: Москва заперечує
Водночас у Міністерстві закордонних справ наголосили, що посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх співробітників.
Українські дипломати залишаються у Росії
При цьому, як пояснили у МЗС, Українка поки не планує евакуйовувати своїх дипломатів з Росії. На території держави-агресорки у штатному режимі продовжують функціонувати:
- посольство у Москві;
- генконсульства у Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону;
- консульства у Єкатеринбурзі та Новосибірську.
"Попри складні умови, наші дипломати й консули продовжують успішно виконувати покладені на них завдання. Насамперед – захищати інтереси українських громадян в Росії", – підсумував Ніколенко.
Російське МЗС також заперечило евакуацію
У The New York Times написали, що на початку січня Росія нібито почала вивозити з України своїх дипломатів. Мовляв, мовиться аж про 30 сімей. Натомість у російському МЗС цю інформацію спростували. Там стверджують, що їхнє посольство у Києві працює у штатному режимі.