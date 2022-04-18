МЗС України відукинуло звинувачення сербського президента щодо нібито "мінування літаків"

Президент Сербії Александар Вучич звинуватив Україну у фейковому мінуванні літаків, що летять до Росії. В МЗС не забарились з відповіддю: дипломати заявили, що такі закиди Вучича не відповідають дійсності.

Про це мовиться у коментарі пресслужби МЗС, інформує 24 канал. Звинувачення Вучича у відомстві назвали безпідставними.

До теми Вучич звинуватив Україну та ще одну державу ЄС у фейкових мінуваннях рейсів, які летять у Москву

Україна розчарована позицією Сербії щодо санкцій

Розчаровані, що Сербія досі не приєдналася до санкцій ЄС, накладених проти Росії за її нічим не спровоковану війну проти України. Щодня Росія завдає ракетно-бомбових ударів по українських містах, вбиває мирних жителів, руйнує цивільну інфраструктуру,

– сказали в МЗС.

Офіційний Київ наполягає, що жорсткі санкції, які світ запроваджує в єдності, здатні зупинити війну. Україна закликає Белград долучитись до цього і відстояти цінності, на яких заснована Європа.

Що відомо про скандальну заяву Вучича

Зазначимо, раніше Вучич закинув спецслужбам України та ще однієї країни фальшиві мінування авіарейсів компанії Air Serbia, що сполучають Белград і Москву. Мовляв, ще з березня надходять такі повідомлення і призводять до скасування та затримки польотів. Жодних доказів сербський політик не надав.

Радимо переглянути: які країни гальмують санкції проти Росії