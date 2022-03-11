МЗС України закликає світ негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних

Сьогодні російські окупанти нахабно викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Міністерство закордонних справ України закликало світ негайно відреагувати на цей злочин та на інші такі ж, які скоїли загарбники проти інших цивільних українців.

У МЗС наголосили, що такий вчинок окупантів є воєнним злочином. Адже міжнародне право забороняє захоплення цивільних заручників під час війни.

Зверніть увагу Жителі Мелітополя 12 березня зберуться на мітинг на захист викраденого Росією мера

Правоохоронці документують злочини окупантів

У МЗС наголосили, що всі злочини російських загарбників в Україні документують наші правоохоронці. Усі винуватці повинні бути притягненими до відповідальності.

Тому наші дипломати закликають світ посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну проти України.

Ми закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу,

– йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, що мера Мелітополя Івана Федорова російські окупанти викрали удень 11 березня. Найбільший цинізм полягає у тому, що терористи звинувачують очільника Мелітополя у нібито "тероризмі".

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