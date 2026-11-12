Ніколи не просили, – МЗС щодо заяв Росії про використання авіапростору Балтії для атак дронів

Заяви Москви про використання Україною неба країн Балтії для ударів безпілотниками є безпідставними. Сили оборони спрямовують далекобійні дрони до законних цілей виключно через російський простір.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі X.

Які подробиці?

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що Київ ніколи не звертався до партнерів із проханням надати дозвіл на використання їхнього неба та не отримував подібних погоджень.

Україна завдає ударів на великі відстані по законних цілях на території Росії, пролітаючи через російський повітряний простір. Інциденти можуть траплятися, коли Росія за допомогою засобів радіоелектронної боротьби змушує безпілотники змінювати курс у своєму повітряному просторі,

– написав Тихий.

Українська сторона перебуває в щоденному тісному контакті з партнерами в Естонії та інших країнах Балтії стосовно безпекових інцидентів. За словами речника, першопричиною будь-яких позаштатних ситуацій у прикордонні залишається повномасштабне вторгнення Росії.

"Зайве говорити, що єдиною причиною таких інцидентів є агресія Росії проти України. Варто також нагадати, що кожен український удар на великі відстані є відповіддю на терор Росії проти нашого народу, міст та цивільної інфраструктури. Будь-які спроби російської пропаганди перекласти провину на Україну чи країни Балтії є абсурдними", – написав речник.

Реакція урядів країн Балтії та Фінляндії

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал раніше також публічно заявив, що його держава не надавала дозволу на використання свого повітряного простору для прольоту дронів.

У ніч проти середи, 11 листопада, невідомий безпілотний літальний апарат імовірно порушив повітряний простір сусідньої Фінляндії над східною частиною Фінської затоки.

Крім того, жителі прикордонних районів Латвії та Литви в ніч проти 11 листопада отримали екстрені сповіщення про небезпеку проникнення безпілотників під час далекобійної атаки на російський порт Усть-Луга.