"Втручання у вибори": польській опозиції не сподобалася заява МЗС України щодо Навроцького

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну в ЄС чи НАТО з огляду на питання Волинської трагедії. В українському МЗС розкритикували політика, зауваживши, що це знецінення відносин між обома країнами.

Однак, польська опозиція заявила, що позиція України – це втручання у виборчий процес у Польщі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на депутата найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" та ексзаступника міністра юстиції Себастьян Калету в ефірі Polsat News.

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Польська опозиція вимагає пояснень у посла

Калета висловив сподівання, що український посол пояснить заяву МЗС.

Це втручання у виборчий процес у Польщі. Сподіваюся, що МЗС викличе у цьому питанні українського посла… Я сподіваюся, що МЗС Польщі також прокоментує це, в цьому напрямку, що ми ще маємо справу в Україні з прославленням УПА в багатьох місцях. Ми не можемо залишатися байдужими до цього. Водночас за допомогою України ми закриваємо очі на те, що в багатьох місцях публічно прославляють злочинців,

– сказав депутат.

При цьому Калета заявив, що наразі Польща є "найбільшим промоутером вступу України до ЄС", а українська сторона, яка таким відреагувала на публічну дискусію в Польщі, "завдає собі шкоди".

Як зауважили у МЗС, заяви Навроцького "викликали аплодисменти в Кремлі".

"Варто нагадати, що саме Росія століттями намагається знищити українську та польську держави… Неприпустимо робити заяви, які підіграють цим зусиллям ворога", – зауважили там.