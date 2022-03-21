У МЗС відреагували на обстріл "Сумихімпрому" окупантами

У МЗС України рішуче засудили обстріл з боку окупантів заводу "Сумихімпром", який спричинив витік аміаку у Сумах.

Як зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві, 20 березня Росія вкотре використала міжнародні організації для поширення абсурдних звинувачень на адресу України.

Важливо Рятувальники ліквідували витік аміаку на "Сумихімпромі"

Сталося це напередодні, 20 березня, через Раду Безпеки ООН. Країна-окупант безпідставно звинуватила Україну у нібито підготовці терористичних нападів на іноземні дипломатичні представництва у Львові, а також у планах застосувати хімічну зброю в Сумах та селі Котляреве Миколаївської області.

РФ вкотре використовує міжнародні організації для поширення абсурдних звинувачень на адресу України, серед яких була дезінформація про нібито розробку "брудної" бомби або програми біологічної зброї,

– зазначили у МЗС.

Грубо порушуючи закони та звичаї війни, Росія поширює неправдиві наративи задля створення інформаційного прикриття подальших злочинів на території України.

У МЗС підкреслили, що Україна завжди послідовно дотримувалася своїх зобов'язань у межах міжнародного інструментарію з питань нерозповсюдження зброї масового знищення та висловлює рішучий протест проти використання Ради Безпеки ООН як майданчика для підготовки провокацій Росії.

"Закликаємо міжнародну спільноту вжити термінових заходів задля протидії черговим агресивним діям злочинного кремлівського режиму", – мовиться у повідомленні МЗС України.

Що відомо про обстріл "Сумихімпрому"

Російські окупанти відкрили вогонь по підприємству 21 березня о 03:55. Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.

Внаслідок події 1 працівник підприємства отримав травми. Від ДСНС залучили 15 осіб та 4 одиниці техніки.

Станом на 07:30 у Сумах на території "Сумихімпрому" провели роботи з накладання бандажу на пошкоджений трубопровід. Ситуацію локалізували.



Що робити у разі витоку аміаку / Інфографіка 24 каналу

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