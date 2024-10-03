У МЗС відреагували на заяви Росії про нібито "атаку ЗСУ" на Курську АЕС

Напередодні російські загарбники абсурдно заявили про нібито "атаку ЗСУ" на Курську АЕС. У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували.

Так, речник Георгій Тихий наголосив, що МЗС категорично заперечує твердження російських пропагандистів про нібито "українські удари" по Курській АЕС або поблизу неї.

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Реакція МЗС на заяву Росії про "атаку" на Курську АЕС

На відміну від російських окупантів, Збройні Сили України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не атакують цивільне населення чи об'єкти цивільної інфраструктури,

– заявив речник МЗС.