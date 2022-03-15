МЗС відреагувало на рішення Нідерландів та Австралії про відповідальність Росії за збиття MH17

14 березня Нідерланди й Австралія подали до суду за збиття літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній. На це вже відреагували в українському МЗС.

У фейсбуці відомства зазначають, що підтримують рішення Королівства Нідерланди й Австралії звернутися до ІКАО. Це дозволить країнам притягнути до відповідальності Росію за збиття у липні 2014 року літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній.

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Обидві країни уже закликали Росію взяти на себе відповідальність

Раніше, підкреслюють у МЗС, Австралія та Нідерланди закликали Росію взяти на себе відповідальність за її роль у збитті літака. Вони спиралися на міжнародне право.

Тоді перемовини між Росією з одного боку й Австралією та Нідерландами з іншого були припинені. Причому країною-агресоркою в односторонньому порядку.

Жодні протиправні дії РФ не залишиться без відповіді цивілізованого світу та міжнародного правосуддя,

– підкреслюють у відомстві.

У МЗС України також зазначили, що продовжать працювати над притягненням Росії до відповідальності. Для цього використовуватимуть усі наявні міжнародно-правові механізми.

Крім того, у відомстві нагадали, що збиття літака рейсу МН17 – один із предметів позову до Міжнародного суду ООН. Його Україна ініціювала ще у 2017 році.

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