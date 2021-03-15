Розслідував "беркутівців": МЗС відреагувало на затримання журналіста InformNapalm Івашина

У білоруському місті Гродно затримали журналіста Дениса Івашина – редактора білоруської мовної версії сайту міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm. У Міністерстві закордонних справ України це прокоментували.
Джерело:24 канал
Там наголосили, що затримання журналіста викликало занепокоєння МЗС України. Це може становити загрозу його життю та здоров'ю.
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Відповідь МЗС України
У відповідь на запит щодо затримання Івашина, пресслужба МЗС України повідомила, що він "допомагав розповідати світові про злочини у ході російської агресії проти нашої держави"
Міністерство переконане, що журналістська діяльність не може і не має бути приводом для переслідування,
– зазначили у відомстві.
Там також додали, що це затримання викликає особливе занепокоєння на тлі чинного наступу на свободу слова, життя і здоров'я журналістів у Республіці Білорусь.
"Ми вимагаємо, щоб розгляд справи Дениса Івашина був прозорим та неупередженим і продовжуємо уважно стежити за кожним подальшим кроком білоруської влади щодо нього", – наголосили в МЗС.
Що відомо про Дениса Івашина та його затримання
- Білоруський громадянин зі статусом закордонного українця, журналіст та волонтер Денис Івашин проводив розслідування щодо колишніх "беркутівців", які розганяють акції протесту в Білорусі. Про це повідомили на сторінці InformNapalm у фейсбуці.
- Мати Дениса – Людмила Івашина – повідомила, що чоловіка затримало КДБ Білорусі 12 березня пізно ввечері. Тоді ж обшукали його квартиру.
- Ймовірно, затримання пов'язане із журналістською діяльністю.
Також у розслідувальній спільноті зазначили, що напередодні журналіст давав коментарі каналу "Настоящее Время" щодо свого розслідування про колишніх бійців розформованого в Україні спецпідрозділу "Беркут".
"Тому також звертаємось до представників української діаспори в різних країнах світу, щоб надати цій події суспільного міжнародного розголосу", – зазначили в повідомленні.
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Крайнє розслідування Івашина
- Останнє журналістського розслідування Дениса Івашина опублікували у виданні "Новы час".
- У ньому мовиться про те, що серед особового складу спецпідрозділів МВС Білорусі виявили понад 10 колишніх співробітників українського "Беркуту".
- За його даними, вони втекли у Білорусь та продовжують розганяти протести за вказівкою режиму Лукашенка.
- Також журналіст називає їхні прізвища.