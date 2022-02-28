У МЗС Японії заявили, що Росія окупувала Південні Курили

За свою історію Росія часто відзначалась незаконною окупацією чужих територій. Після нападу держави-агресорки на Україну світ нарешті почав прокидатися та згадувати її протиправні дії.

Директор департаменту МЗС Японії Хідекі Уяма заявив, що Росія окупувала Південні Курили. Він наголосив, що такі дії суперечать міжнародному праву.

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Заява МЗС Японії

"Північні території окуповані, і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії, що здійснюється зараз на Україну", – повідомив Уяма.

Що відомо про проблему Південних Курил

Проблема Південних Курильських островів – це територіальна прикордонна суперечка між Японією та Росією щодо приналежності південних островів Курильської гряди. Вона виникла внаслідок окупації островів військами СРСР в 1945 році під час Другої світової війни. До окупації території входили до префектури Хоккайдо, Японія.

Японія не визнає російського суверенітету над південними Курильськими островами та вважає їх своїми. Зокрема, під час підписання Сан-Франциського мирного договору 1951 року із союзниками, Японія відмовилася від Курил та Південного Сахаліну, однак не визнала радянського суверенітету над ними.

СРСР, правонаступником якого є Росія, не підписав Сан-Франциський договір, вважаючи Курили своїми на підставі домовленостей союзників в ході Другої світової війни.

Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Територіальний диспут є головною перепоною для укладання мирного договору між Японією та Росією після Другої світової війни.

Європейський парламент в резолюції "Відносини між ЄС, Китаєм і Тайванем і безпеку на Далекому Сході", яку ухвалили 7 липня 2005 року, закликав Росію повернути Японії "окуповані території" – Південнокурильські острови.

Уряд США підтримує Японію в цій суперечці та визнає її суверенітет над "Північними територіями".

Південні Курили входили до Японії. Вона вважає їх своєю Північною територією.

Джерело: Вікіпедія

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