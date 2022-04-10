МЗС та закордонні спецслужби будуть перші, – Арестович про те, як "колотиметься" верхівка Росії
Джерело:Радіо НВ
МЗС Росії та її спецслужби за кордоном першими почнуть виправлятися. Основна причина - вони сидять за кордоном.
Зазвичай вони першими стають на шлях виправлення і цивілізації. Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.
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Це стандартна норма при краху будь-якого режиму. Так само було при падінні режиму Януковича, коли посли почали розуміти: те, що відбулось на Майдані, вбивство мирних людей – це погано,
– пояснює Арестович.
За його словами, бути свідомим у Лондоні набагато краще, ніж у Києві. Вони розуміють, що можна позбутися принад цивілізації не в найкращий спосіб.
"Російський посол бачить реальну інформацію, яку не бачать в Росії. Вони першими почнуть робити відповідні неофіційні заяви і офіційні", – каже Арестович.
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