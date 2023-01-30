Надскладна операція: у МЗС сказали, скільки Україні потрібно танків та БМП для контрнаступу

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник назвав мінімальну кількість техніки, яка потрібна Україні для вдалого контрнаступу. Сили оборони готуються до весняних боїв з окупантами.

За словами Мельника, Україні потрібно щонайменше 300 танків та 500 БМП для проведення контрнаступальних операцій навесні. Про це він сказав в інтерв'ю, що транслювалось в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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Україні потрібна зброя, щоб під час контрнаступу зменшити свої втрати

Мельник пояснив, що про відповідну кількість техніки, яка потрібна Україні, заявили міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Йдеться про те, що ми б хотіли на оцей перший контрнаступ, який готується, оцей весняний, нам потрібно, щоб було ну принаймні 300 танків, і десь 500 бойових машин піхоти. І плюс для цього треба готувати військових, це теж болюча тема,

– сказав він.

Колишній посол України в Німеччині наголосив, що це той мінімум, який дозволить спланувати українським військовим операцію з мінімальними втратами, але максимальним ефектом.

"Це надскладна операція, яка може бути успішною лише тоді, коли у нас є достатня кількість БМП, БТРів, танків, навчених людей, артилерії, підтримки з повітря, дронів. Такого світ не бачив з 45-го року. Це на Європейському континенті найстрашніша війна", – сказав Мельник.

Він повідомив, що Україна очікує отримати до 100 танків Leopard у рамках міжнародної коаліції.

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