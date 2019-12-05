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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      На адмінмежі з Кримом впіймали "єдинороса" Кучерявого: що кажуть в СБУ

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      У Службі безпеки України розповіли проте, де зараз перебуває Кучерявий / Ілюстративне фото

      На кордоні з окупованим Росією Кримом 4 грудня затримали члена партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого. Він їхав до Херсона, де збирався отримати український закордонний паспорт. Зараз він проживає у готелі в Херсоні.

      Про те, що Ігоря Кучерявого не затримували з посиланням на пресцентр СБУ інформує "Інтерфакс-Україна".

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      Він живе у готелі в Херсоні. Юридично його не затримували. Кучерявий співпрацює зі слідством,
      – повідомили там.

      Водночас, у Службі безпеки уточнюють: наразі вирішується питання про оголошення йому підозри.

      Що відомо про затримання Ігоря Кучерявого:

      • Його затримали співробітники СБУ 4 грудня у пункті пропуску "Каланчак".
      • Член партії "Єдина Росія" Ігор Кучерявий в’їжджав на територію України, аби отримати закордонний паспорт, бо "з виданим у Криму російським його нікуди не впускають".

      Що відомо про Ігоря Кучерявого?Ігор Кучерявий відомий своєю активною підтримкою окупації Криму Росією у 2014 році. Є членом партії "Єдина Росія". Під час анексії півострова він організовував так звані "загони самооборони" і "блокпости" у Севастополі.

      За це окупанти навіть нагородили колаборанта медаллю "За повернення Криму".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія СБУ
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