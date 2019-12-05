На адмінмежі з Кримом впіймали "єдинороса" Кучерявого: що кажуть в СБУ

На кордоні з окупованим Росією Кримом 4 грудня затримали члена партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого. Він їхав до Херсона, де збирався отримати український закордонний паспорт. Зараз він проживає у готелі в Херсоні.

Про те, що Ігоря Кучерявого не затримували з посиланням на пресцентр СБУ інформує "Інтерфакс-Україна".

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Він живе у готелі в Херсоні. Юридично його не затримували. Кучерявий співпрацює зі слідством,

– повідомили там.

Водночас, у Службі безпеки уточнюють: наразі вирішується питання про оголошення йому підозри.

Що відомо про затримання Ігоря Кучерявого:

Його затримали співробітники СБУ 4 грудня у пункті пропуску "Каланчак".

Член партії "Єдина Росія" Ігор Кучерявий в’їжджав на територію України, аби отримати закордонний паспорт, бо "з виданим у Криму російським його нікуди не впускають".

Що відомо про Ігоря Кучерявого?Ігор Кучерявий відомий своєю активною підтримкою окупації Криму Росією у 2014 році. Є членом партії "Єдина Росія". Під час анексії півострова він організовував так звані "загони самооборони" і "блокпости" у Севастополі.



За це окупанти навіть нагородили колаборанта медаллю "За повернення Криму".