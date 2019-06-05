На Дніпропетровщині підліток вистрілив брату у голову: деталі

У містечку Вільногірську, що на Дніпропетровщині, у голову 8-річного хлопчика вистрілив рідний 15-річний брат. Діти знайшли вдома пістолет із гумовими кулями.

Під час гри один із хлопців натиснув курок і влучив у брата, повідомив перший заступник голови головного управління Нацполіції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

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Хлопчика одразу госпіталізували. Зараз йому роблять операцію. Справою уже зайнялась поліція.

Брати двоє залишились в кімнаті самі. Хлопчик знайшов батьковий пістолет, травмат, і зробив постріл в бік брата. Хлопчик отримав поранення лівої сторони обличчя, доправлений до лікарні. Старший хлопчик, який здійснив постріл, злякався і втік з дому, але його розшукали і повернули додому. Стосовно батька хлопчика відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання незареєстрованої зброї,

– сказала речниця Нацполіції у Дніпропетровській області Ольга Кузнецова.

За словами Аброськіна, за останню добу через батьківську недбалість загинули двоє дітей в Івано-Франківській та Львівській областях.

Що сталось у Переяславі-Хмельницькому?31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.



Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.



Медики прооперували хлопчика, але не давали шанси на життя через критичний стан – у дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня Кирило помер.



Підозрюваним – старшому сержанту Володимиру Петровцю та лейтенанту Івану Приходько – обрали запобіжний захід 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.