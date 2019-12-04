На Дніпропетровщині подружжя катувало сина розпеченою ложкою

У місті Синельникове сімейна пара катувала свою дитину нібито із виховною метою. Розпечену столову ложку вони прикладали до рук 9-річного хлопчика.

Сталося це у травні 2019 року, повідомляють у прокуратурі Дніпропетровської області. Рідний батько хлопчика зі своєю дружиною, яка є мачухою для дитини, спричинили малому опіки І-ІІ ступеня. Важливо! Суд заарештував підозрюваного Лаврегу у вбивстві 3-річного сина Соболєва: деталі Такі методи виховання правоохоронці визнали катуванням. Справу скерували до суду, на горе-батьків чекає кримінальна відповідальність.