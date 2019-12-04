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      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      На Дніпропетровщині подружжя катувало сина розпеченою ложкою

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      Подружжя катувало сина розпеченою ложкою / unsplash.com

      У місті Синельникове сімейна пара катувала свою дитину нібито із виховною метою. Розпечену столову ложку вони прикладали до рук 9-річного хлопчика.

      Сталося це у травні 2019 року, повідомляють у прокуратурі Дніпропетровської області. Рідний батько хлопчика зі своєю дружиною, яка є мачухою для дитини, спричинили малому опіки І-ІІ ступеня.

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      Такі методи виховання правоохоронці визнали катуванням.

      Справу скерували до суду, на горе-батьків чекає кримінальна відповідальність.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Жертви Діти і неповнолітні Кримінал Новини Дніпра
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