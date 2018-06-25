На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП: опубліковані фото

24 червня на автошляху Дніпро-Кобиляки поблизу селища Обухівське на Дніпропетровщині сталася моторошна аварія, в результаті якої загинуло троє людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

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По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що, ймовірно, не впоравшись з керуванням, водій автомобіля ЗАЗ Vida допустив зіткнення із залізобетонною опорою зовнішнього освітлення,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент ДТП в автомобілі перебували 3 людини – двоє чоловіків та жінка. Від отриманих травм всі троє померли.

Окрім того, рятувальникам довелося за допомогою спецобладнання вилучати тіла загиблих з понівеченого автомобіля.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії щодо встановлення обставин аварії.



На Дніпропетровщині у ДТП загинули 3 людини



Смертельна аварія трапилася на Дніпропетровщині