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      На Харківщині вже добудовують кілька садочків, – координатор "Великого будівництва" Голик

      - Читать новость на русском
      На Харківщині вже добудовують кілька садочків, – координатор "Великого будівництва" Голик

      На Харківщині найближчим часом буде закінчено реконструкцію або будівництво дитячих садків у містах Люботин і Південному, а також у селищі Пісочин (передмістя Харкова). Роботи проводяться в рамках Національної програми "Велике будівництво", а це означає, що об'єкти будуть введені в експлуатацію вже у цьому році.

      Координатор "Великого будівництва" Юрій Голик у себе у Facebook виставив фото, на яких можна побачити, на якому етапі перебувають роботи на об'єктах.

      У Пісочині, крім дитячого садка, закінчується також будівництво початкової школи в мікрорайоні "Надія". Фінансування в цьому році – Державний Фонд Регіонального Розвитку та місцевий бюджет.

      У Люботині та Південному закінчується реконструкція дитячих садків. У Південному, наприклад, садок розрахований на 75 місць, але в нього ходить 130 дітей.

      "Після реконструкції в садок ходитимуть 200 дітей", – зазначив Юрій Голик.

      Пісочин фото дитсадок
      Пісочин

      Люботин
      Люботин

      Південне
      Південне

      Нагадаємо, з початку 2020 року в Україні стартував проєкт "Велике будівництво", ініційований президентом Володимиром Зеленським. Під "Великий будівництвом" мається на увазі будівництво в усіх регіонах України сотень шкіл, дитсадків, стадіонів, а також капітальний ремонт і будівництво тисяч кілометрів доріг.

      Будівництво інфраструктурних об'єктів курує Юрій Голик. Він є також радником глави Укравтодору. Нещодавно Голик повідомляв, що підхід до ремонтних і будівельних дорожніх робіт кардинально зміниться. Дороги більше не ремонтуватимуться частково, проєкти виконуватимуться повністю і, за можливості, упродовж року.

      Приклад ефективності цієї концепції був продемонстрований торік, коли менш ніж за три місяці були капітально відремонтовані 130 кілометрів траси Запоріжжя – Маріуполь.

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      Автор: Соня Волошин
      Теги: Новини України
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