На Харьковщине уже достраивают несколько садиков, – координатор "Большой стройки" Голик

На Харьковщине в ближайшее время будет закончена реконструкция или строительство детских садов в городах Люботин и Южный, а также в поселке Песочин (пригород Харькова). Работы проводятся в рамках Национальной программы "Большая стройка", а это значит, что объекты будут введены в эксплуатацию уже в этом году.

Координатор "Большой стройки" Юрий Голик у себя в Facebook выставил фото, на которых можно увидеть, на каком этапе находятся работы на объектах.

В Песочине, кроме детского сада, заканчивается также строительство начальной школы в микрорайоне "Надежда". Финансирование в этом году – Государственный Фонд Регионального Развития и местный бюджет.

В Люботине и Южном заканчивается реконструкция детских садов. В Южном, например, сад рассчитан на 75 мест, но в него ходит 130 детей.

"После реконструкции в сад будет ходить 200 детей", – отметил Юрий Голик.



Песочин



Люботин



Южное

Напомним, с начала 2020 года в Украине стартовал проект "Большая стройка", инициированный президентом Владимиром Зеленским. Под "Большой стройкой" подразумевается строительство во всех регионах Украины сотен школ, детсадов, стадионов, а также капитальный ремонт и строительство тысяч километров дорог.

Строительство инфраструктурных объектов курирует Юрий Голик. Он также советник главы Укравтодора. Недавно Голик сообщал, что подход к ремонтным и строительным дорожным работам должен кардинально изменится. Дороги больше не будут ремонтироваться частично, проекты будут выполняться полностью и, по возможности, в течение года.

Пример эффективности этой концепции был продемонстрирован в прошлом году, когда менее чем за три месяца были капитально отремонтированы 130 километров трассы Запорожье – Мариуполь.