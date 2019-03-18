У Києві за добу двічі горів Roshen: фото та відео (оновлено)

У Києві на вулиці Хрещатик неподалік від Бессарабського ринку горіло приміщення магазину Roshen.

Відео пожежі у магазині опублікував "Київ.Оперативний" на Facebook-сторінці.

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За добу – це уже другий напад на магазини Roshen.



У Києві горіло приміщення магазину Roshen//Фото: Дмитро Власов

Поліція затримала 53-річного чоловіка, який кинув ємність із запальною сумішшю у вітрину магазину. Наразі він надає пояснення.



На Хрещатику горіло приміщення магазину Roshen//Фото: Дмитро Власов

Напередодні 17 березня в Оболонському районі столиці невідомі підпалили будівлю магазину Roshen біля станції метро "Героїв Дніпра".

У ДСНС повідомили, що пожежа виникла на фасадній стіні із зовнішньої сторони будівлі. З місця події вилучили речовину невідомого походження, її направили на проведення експертизи, повідомили у поліції " Українській правді ". За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

На Хрещатику горить приміщення магазину Roshen: дивіться відео