У Києві за добу двічі горів Roshen: фото та відео (оновлено)
У Києві на вулиці Хрещатик неподалік від Бессарабського ринку горіло приміщення магазину Roshen.
Відео пожежі у магазині опублікував "Київ.Оперативний" на Facebook-сторінці.
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За добу – це уже другий напад на магазини Roshen.
У Києві горіло приміщення магазину Roshen//Фото: Дмитро Власов
Поліція затримала 53-річного чоловіка, який кинув ємність із запальною сумішшю у вітрину магазину. Наразі він надає пояснення.
На Хрещатику горіло приміщення магазину Roshen//Фото: Дмитро Власов
Напередодні 17 березня в Оболонському районі столиці невідомі підпалили будівлю магазину Roshen біля станції метро "Героїв Дніпра".
У ДСНС повідомили, що пожежа виникла на фасадній стіні із зовнішньої сторони будівлі. З місця події вилучили речовину невідомого походження, її направили на проведення експертизи, повідомили у поліції " Українській правді". За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.
На Хрещатику горить приміщення магазину Roshen: дивіться відео
Джерело: 24 Канал
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