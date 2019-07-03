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      На каналі ZIK Медведчука заборонили показувати протест проти Клюєва

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      Попри заборону, ZIK показав частину протестів на Майдані проти Клюєва і Шарія
      Попри заборону, ZIK показав частину протестів на Майдані проти Клюєва і Шарія / Кадр з відео

      Працівникам телеканалу ZIK заборонили показувати та розповідати про акцію протесту на Майдані в Києві проти реєстрації кандидатами в нардепи Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Зауважимо, що канал ZIK нещодавно придбав соратник кума російського президента Віктора Медведчука – Тарас Козак.

      Попри заборону, випусковий редактор ZIK Ігор Кримов показав мітинг, який транслювало "Громадське". Кримов зазначив, що показувати акцію у прямому ефірі заборонила шеф-редакторка телеканалу Дар’я Гордійко. Аргументувала це тим, що подія нібито не цікава.

      Дізнайтеся, що відбулося на акції протесту проти Клюєва і Шарія

      "Наслідки дізнаюсь після ефіру, певно. Втім уже в АСБ (апаратно-студійному блоці) Дарина прибігала і заборонила показувати. Кілька хвилин свободи було", – додав випусковий редактор ZIK.

      Згодом Кримов повідомив, що за рішенням шеф-редакторки його відсторонили від ефіру, а вже з 3 липня замість нього буде новий випусковий редактор.

      Чому на Майдані протестували проти Клюєва і Шарія?

      Українців обурило те, що Центральна виборча комісія зареєструвала екс-голову Адміністрації президента Віктора Януковича – Клюєва – і проросійського блогера Шарія кандидатами в нардепи. Це попри те, що вони фактично не жили в Україні останні 5 років. Адже закон вимагає, щоб саме стільки часу проживали на території нашої держави люди, які хочуть балотуватися в Раду.

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      Обоє охочих потрапити в парламент втекли з України: Шарій – ще у 2012 році, а Клюєв – у 2014 році під час Євромайдану. Клюєва досі розшукує Генпрокуратура та обіцяє затримати його по поверненню в Україну.

      Проте ЦВК довелося зареєструвати Клюєва і Шарія, адже так вирішив Верховний суд. Адвокати обох спромоглися довести в суді, нібито політики таки проживали в Україні останні 5 років.

      протести Клюєв Шарій Майдан
      Фото з протесту проти Клюєва і Шарія / Фото Олени Кук (24 канал)

      Як Медведчук отримав ZIK та чому там заборонили показувати акцію проти Клюєва?

      14 червня стало відомо, що новим власником медіахолдингу ZIK став Тарас Козак – народний депутат і бізнес-партнер кума російського президента – Віктора Медведчука. Після зміни власника телеканалу звідти звільнилося багато журналістів і каналу призначили нове керівництво. Тож тепер Козак фактично створив великий медіахолдинг, до якого, окрім ZIK, входять телеканали 112 та NewsOne.

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      Щодо Клюєва, то такі політичні кадри, як він та Шарій, не діють незалежно, заявив в ефірі 24 каналу політичний оглядач та розслідувач журналу "Новое время" Іван Верстюк. У цих кадрів є комунікація з Кремлем, як і в "Опозиційній платформі – За життя", співголовою якої є саме Медведчук. Тож реєстрація кандидатами в нардепи Клюєва та Шарія – це стратегія, керована з Кремля. Її мета – щоб в українському виборчому процесі брала участь максимальна кількість проросійських діячів. Очевидно, для Медведчука було б нелогічно, щоб на його каналі критикували Клюєва та показували протести проти нього.

      Дивіться відео з усією правдою про Віктора Медведчука:

      Змі медіа Україна олігархи Медведчук

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      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Медіа Віктор Медведчук Цензура Протести Андрій Клюєв Анатолій Шарій Парламентські вибори 2019 Новини Києва
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