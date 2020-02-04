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      На Київ суне потужний снігопад: як водіям і пішоходам вберегтися від негоди

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      КМДА дала поради водіям і пішоходам через негоду в Києві / atbrovary.org

      Погода у Києві найближчими днями сильно погіршиться, очікується похолодання та снігопади. 5 лютого у столиці може насипати до 10 сантиметрів снігу, а на дорогах утвориться ожеделиця. Через це водіям та пішоходом варто дотримуватися низки правил, аби вберегти своє життя під час негоди.

      Що кажуть синоптики про негоду в Києві

      Синоптики Укргідрометцентру відзначають, що негода у столиці вируватиме через вплив південного циклону. Киянам докучатимуть снігопади та шквали північно-східного вітру.

      Важливо: Сніг, хуртовини і штормовий вітер: де в Україні чекати негоду

      Окрім того, через ускладнення погодних умов у Києві синоптики оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.

      5 лютого – значні опади переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 5-10 сантиметрів,
      – йдеться у прогнозі.


      Попередження Укргідрометцентру про негоду в Києві та Україні 5 лютого

      Поради від КМДА через негоду

      Київська міська держадміністрація закликає водіїв бути обережними на дорогах столиці та не паркувати авто на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

      Столична влада закликає водіїв не виїжджати без нагальної потреби на власному авто та надавати перевагу громадському транспорту,
      – наголосили в КМДА.

      Окрім того, влада просить киян та гостей столиці бути обережними під час ожеледиці, аби уникнути травм та аварій.

      Що треба робити водіям під час негоди:

      • дотримуватись швидкісного режиму та дистанції;
      • відмовитися від ризикованих маневрів, які при негоді можуть спричинити аварію;
      • при наближенні до пішохідних переходів і дитячих установ знизити швидкість до мінімуму;
      • увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
      • не використовувати транспорт з літніми шинами.

      До теми: Наслідки теплої зими: в Україні зафіксували рідкісне природне явище

      Що треба робити пішоходам під час негоди:

      • ходити не поспішаючи, ноги варто злегка розслабити і трохи зігнути у колінах, ступати на всю підошву;
      • не тримати руки в кишенях, це збільшує можливість впасти або отримати важку травму – перелом, струс мозку;
      • розмахувати руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
      • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю варто спробувати швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
      • якщо падіння все ж не уникнути – краще напружити м'язи, згрупуватись, а після торкання до землі спробувати перекотитись. Тоді сила удару  буде меншою.
      • бути уважними на тротуарі, адже під час негоди автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
      • не варто перебігати дорогу перед транспортом, адже гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
      • обходити металеві кришки люків, вони можуть бути покриті льодом.

      via GIPHY

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Здоров'я Новини Києва КМДА Негода в Україні Сніг в Україні Транспорт Авто
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