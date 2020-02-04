На Київ суне потужний снігопад: як водіям і пішоходам вберегтися від негоди

Погода у Києві найближчими днями сильно погіршиться, очікується похолодання та снігопади. 5 лютого у столиці може насипати до 10 сантиметрів снігу, а на дорогах утвориться ожеделиця. Через це водіям та пішоходом варто дотримуватися низки правил, аби вберегти своє життя під час негоди.

Що кажуть синоптики про негоду в Києві

Синоптики Укргідрометцентру відзначають, що негода у столиці вируватиме через вплив південного циклону. Киянам докучатимуть снігопади та шквали північно-східного вітру.

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Окрім того, через ускладнення погодних умов у Києві синоптики оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.

5 лютого – значні опади переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 5-10 сантиметрів,

– йдеться у прогнозі.



Попередження Укргідрометцентру про негоду в Києві та Україні 5 лютого

Поради від КМДА через негоду

Київська міська держадміністрація закликає водіїв бути обережними на дорогах столиці та не паркувати авто на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Столична влада закликає водіїв не виїжджати без нагальної потреби на власному авто та надавати перевагу громадському транспорту,

– наголосили в КМДА.

Окрім того, влада просить киян та гостей столиці бути обережними під час ожеледиці, аби уникнути травм та аварій.

Що треба робити водіям під час негоди:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції;

відмовитися від ризикованих маневрів, які при негоді можуть спричинити аварію;

при наближенні до пішохідних переходів і дитячих установ знизити швидкість до мінімуму;

увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

не використовувати транспорт з літніми шинами.

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Що треба робити пішоходам під час негоди: