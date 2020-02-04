На Київ суне потужний снігопад: як водіям і пішоходам вберегтися від негоди
Погода у Києві найближчими днями сильно погіршиться, очікується похолодання та снігопади. 5 лютого у столиці може насипати до 10 сантиметрів снігу, а на дорогах утвориться ожеделиця. Через це водіям та пішоходом варто дотримуватися низки правил, аби вберегти своє життя під час негоди.
Що кажуть синоптики про негоду в Києві
Синоптики Укргідрометцентру відзначають, що негода у столиці вируватиме через вплив південного циклону. Киянам докучатимуть снігопади та шквали північно-східного вітру.
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Окрім того, через ускладнення погодних умов у Києві синоптики оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.
5 лютого – значні опади переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 5-10 сантиметрів,
– йдеться у прогнозі.
Попередження Укргідрометцентру про негоду в Києві та Україні 5 лютого
Поради від КМДА через негоду
Київська міська держадміністрація закликає водіїв бути обережними на дорогах столиці та не паркувати авто на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Столична влада закликає водіїв не виїжджати без нагальної потреби на власному авто та надавати перевагу громадському транспорту,
– наголосили в КМДА.
Окрім того, влада просить киян та гостей столиці бути обережними під час ожеледиці, аби уникнути травм та аварій.
Що треба робити водіям під час негоди:
- дотримуватись швидкісного режиму та дистанції;
- відмовитися від ризикованих маневрів, які при негоді можуть спричинити аварію;
- при наближенні до пішохідних переходів і дитячих установ знизити швидкість до мінімуму;
- увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- не використовувати транспорт з літніми шинами.
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Що треба робити пішоходам під час негоди:
- ходити не поспішаючи, ноги варто злегка розслабити і трохи зігнути у колінах, ступати на всю підошву;
- не тримати руки в кишенях, це збільшує можливість впасти або отримати важку травму – перелом, струс мозку;
- розмахувати руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю варто спробувати швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- якщо падіння все ж не уникнути – краще напружити м'язи, згрупуватись, а після торкання до землі спробувати перекотитись. Тоді сила удару буде меншою.
- бути уважними на тротуарі, адже під час негоди автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- не варто перебігати дорогу перед транспортом, адже гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
- обходити металеві кришки люків, вони можуть бути покриті льодом.