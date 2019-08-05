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      На Київщині неочікувано випав сніг: фото

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      На Київщині випав сніг
      На Київщині випав сніг / Фото Лаврентія Царука

      Неочікувано посеред літа, 5 серпня, в Київській області випав невеликий сніг. Це може свідчити про глобальні зміни клімату.

      Про це повідомив адвокат Лаврентій Царук на своїй сторінці у Facebook. 

      За його словами, близько 12 години дня біля його дачі недалеко від Києва (у напрямку до Житомира) випав сніг.

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      "Спочатку я планував жартівливий пост про грудень, сані і т д. Але, друзі, якщо подумати глибше, то нічим хорошим вся історія з екологією і глобальними змінами клімату не закінчиться", – написав він у соцмережі.

      Зазначимо, що в липні цього року сніг вже падав у Карпатах. Так, на горі Піп 10 липня почав падати сніг з дощем. Того ж дня, сніг випав і в румунських Карпатах – на горі П'єтрос – на висоті 2300 метрів. 

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      Теги: Новини України Сніг в Україні Погода Негода в Україні Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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