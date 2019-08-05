На Київщині неочікувано випав сніг: фото

Неочікувано посеред літа, 5 серпня, в Київській області випав невеликий сніг. Це може свідчити про глобальні зміни клімату.

Про це повідомив адвокат Лаврентій Царук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, близько 12 години дня біля його дачі недалеко від Києва (у напрямку до Житомира) випав сніг.

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"Спочатку я планував жартівливий пост про грудень, сані і т д. Але, друзі, якщо подумати глибше, то нічим хорошим вся історія з екологією і глобальними змінами клімату не закінчиться", – написав він у соцмережі.

Зазначимо, що в липні цього року сніг вже падав у Карпатах. Так, на горі Піп 10 липня почав падати сніг з дощем. Того ж дня, сніг випав і в румунських Карпатах – на горі П'єтрос – на висоті 2300 метрів.