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      На Львівщині бойовий снаряд прилетів на подвір'я житлового будинку: деталі

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      Поряд з Яворівським полігоном снаряд впав на подвір'я житлового будинку / ілюстративне фото

      Бойовий снаряд впав на подвір'я житлового будинку одного з населених пунктів у Яворівському районі Львівської області. Саме там у селі Старичі розташований Яворівський військовий полігон.

      Втім, на щастя, снаряд, який влучив у подвір'я житлового будинку, не вибухнув. Про інцидент повідомляє військова служба правопорядку у Збройних силах України.

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      Через те, що снаряд не розірвався, вдалося запобігти і жертвам чи постраждалим внаслідок цього інциденту.

      На місці події працюють військова служба правопорядку, поліція і рятувальна служба. Наразі вони встановлюють усі обставини події.

      Що відомо про Яворівський полігон?Він розташований у Старичах за 30 кілометрів від Львова. Він займає площу понад 36 тисяч гектарів або чверть усього Яворівського району. Полігон перебуває під командуванням оперативного штабу "Захід".

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Збройні сили України Новини Львова Вибух
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