На Львівщині бойовий снаряд прилетів на подвір'я житлового будинку: деталі
Бойовий снаряд впав на подвір'я житлового будинку одного з населених пунктів у Яворівському районі Львівської області. Саме там у селі Старичі розташований Яворівський військовий полігон.
Втім, на щастя, снаряд, який влучив у подвір'я житлового будинку, не вибухнув. Про інцидент повідомляє військова служба правопорядку у Збройних силах України.
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Через те, що снаряд не розірвався, вдалося запобігти і жертвам чи постраждалим внаслідок цього інциденту.
На місці події працюють військова служба правопорядку, поліція і рятувальна служба. Наразі вони встановлюють усі обставини події.
Що відомо про Яворівський полігон?Він розташований у Старичах за 30 кілометрів від Львова. Він займає площу понад 36 тисяч гектарів або чверть усього Яворівського району. Полігон перебуває під командуванням оперативного штабу "Захід".
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