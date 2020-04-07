На Львівщині горить сміттєзвалище: з вогнем борються десятки рятувальників – фото, відео

У Львівській області 7 квітня спалахнула пожежа на Новояворівському сміттєзвалищі. Ймовірно, вогонь поширився від паління сухої трави. На місці займання працюють 70 рятувальників.

Про масштабну пожежу на сміттєзвалищі у Львівській області повідомив у фейсбуці заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

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За інформацією від ДСНС, на місці працюють 12 пожежних машин, залучені рятувальники з військової частини у Старичах,

– зазначив Холод.

Вогонь поширився по периметру на приблизно 2,5 гектара. За словами заступника голови ОДА, є підозра, що вогонь поширився від паління сухої трави. Пожежу водночас намагаються погасити 70 рятувальників.

Вони запевняють, що ситуація перебуває під контролем. Однак сміттєзвалище ще певний час горітиме: щонайменше до обіду 8 квітня.

У Львівській області горить сміттєзвалище / Фото з фейсбук-сторінки Юрія Холода

Пожежа на сміттєзвалищі на Львівщині: дивіться відео

Пожежа на Новояворівському сміттєзвалищі: карта