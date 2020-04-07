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      На Львівщині горить сміттєзвалище: з вогнем борються десятки рятувальників – фото, відео

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      На Львівщині горить сміттєзвалище / Фейсбук Юрія Холода

      У Львівській області 7 квітня спалахнула пожежа на Новояворівському сміттєзвалищі. Ймовірно, вогонь поширився від паління сухої трави. На місці займання працюють 70 рятувальників.

      Про масштабну пожежу на сміттєзвалищі у Львівській області повідомив у фейсбуці заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

      Зверніть увагу Пожежа в Чорнобильській зоні: рятувальники гасять два вогнища

      За інформацією від ДСНС, на місці працюють 12 пожежних машин, залучені рятувальники з військової частини у Старичах,
      – зазначив Холод.

      Вогонь поширився по периметру на приблизно 2,5 гектара. За словами заступника голови ОДА, є підозра, що вогонь поширився від паління сухої трави. Пожежу водночас намагаються погасити 70 рятувальників. 

      Вони запевняють, що ситуація перебуває під контролем. Однак сміттєзвалище ще певний час горітиме: щонайменше до обіду 8 квітня.

      У Львівській області горить сміттєзвалище / Фото з фейсбук-сторінки Юрія Холода

      Пожежа на сміттєзвалищі на Львівщині: дивіться відео

       
      Пожежа на Новояворівському сміттєзвалищі: карта
       
       

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації ДСНС Новини Львова Пожежа
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