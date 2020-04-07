На Львівщині горить сміттєзвалище: з вогнем борються десятки рятувальників – фото, відео
У Львівській області 7 квітня спалахнула пожежа на Новояворівському сміттєзвалищі. Ймовірно, вогонь поширився від паління сухої трави. На місці займання працюють 70 рятувальників.
Про масштабну пожежу на сміттєзвалищі у Львівській області повідомив у фейсбуці заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.
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За інформацією від ДСНС, на місці працюють 12 пожежних машин, залучені рятувальники з військової частини у Старичах,
– зазначив Холод.
Вогонь поширився по периметру на приблизно 2,5 гектара. За словами заступника голови ОДА, є підозра, що вогонь поширився від паління сухої трави. Пожежу водночас намагаються погасити 70 рятувальників.
Вони запевняють, що ситуація перебуває під контролем. Однак сміттєзвалище ще певний час горітиме: щонайменше до обіду 8 квітня.
У Львівській області горить сміттєзвалище / Фото з фейсбук-сторінки Юрія Холода
Пожежа на сміттєзвалищі на Львівщині: дивіться відео
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