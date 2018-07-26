На Львівщині справжнє нашестя слимаків: як боротися зі слизькими шкідниками

На Львівщині люди масово потерпають через іспанських слимаків, які просто окупували домашні господарства. Фахівців радять боротись із слизькими шкідниками негайно.

Після дощу пані Леся оглядає клумбу із жоржинами. Під кожним кущем по два-три слимаки.

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Такі ж "товстуни", завдовжки до десяти сантиметрів, а то й більше, ховаються і у траві неподалік. Їдять, бідкається, жінка, майже все, що росте на городі. І так уже п'ять років поспіль. За таку шкоду слимакам – "солона" помста.

Маю от таку баночку, в якій засолюю і знищую їх (слимаків – 24). Ще купляю порошок польський, але він дорогий,

– розповіла жителька Винників Леся Щербата.

Найбільше іспанських слизняків перед дощем і в сутінкову пору. Збираються цілими колоніями – десятками-сотнями. Як кажуть науковці, цей паразит потрапив в Україну із південно-східної Польщі, на Львівщині його зафіксували 10 років тому. Зараз рудий шкідник колонізує чи не всі європейські країни.

Можна навіть спеціально покласти десь дощечку, полити навколо неї водою, і слизняки там поховаються. А коли піднімете – там буде їх багато, тоді чисто механічно знищуєте їх,

– сказав науковий співробітник науково-природничого музею Ніна Гураль-Сверлова.

Робити таке зі слимаками фахівці радять уже. Адже літо – один із періодів їхньої пікової активності. Відкладати ж яйця слизні будуть восени.

До слова, фермер з Вінниччини Дмитро Бутенко започаткував доволі незвичне для України господарство – він розводить равликів. Кілька років тому до рук чоловіка потрапила книжка про традиційні французькі делікатеси. Ідея вирощування равликів його захопила.