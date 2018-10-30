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      На Львівщині знайшли новий дім для тисячі безпритульних тварин

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      Співробітники комунального підприємства "Лев" почали в соціальних мережах рекламувати своїх підопічних. Після того багато людей захотіли забрати тварин до себе.

      Так, близько тисячі безпритульних котів та собак знайшли нових господарів. 

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      Міні-лайка Лола потрапила до комунального притулку кілька місяців тому, після того як її збила машина. Тепер у притулку вона вчиться на собаку-візитера.

      Вона працює з кінологом, він вчить її певних команд. Зокрема, вчить її бути доброзичливою й не бути надто різкою, щоб не лякати дітей,
      – розповіла речниця комунального притулку "Лев" Лілія Кузік.

      В притулку є не лише собаки, а й коти.

      "Приблизно вісім місяців тому киця поступила до нас на стерилізацію, але ми спостерігаємо, що вона абсолютно ручна. Тобто може спокійно жити в родині", – повідомила адміністраторка притулку Ірина Шевченко.

      Притулок для тварин
      Притулок для тварин "Лев"

      Уже дві тисячі вухатих друзів знайшли своїх господарів. Перед тим, як віддати тваринок у нових дім, їх вакцинують, стерилізують та виховують. Співробітники комунального підприємства на сайті щоразу рекламують чотирилапих друзів, які очікують своїх майбутніх господарів.

      Справді, дві тисячі прилаштованих песиків та котиків – це дуже велике досягнення для України. Дай Бог, щоб так було у всіх містах нашої країни,
      – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

      Тепер тут беруться за важче завдання – зробити ціле місто дружнім до чотирилапих. За наступні 5 років притулок допоможе облаштувати 75 майданчиків для вигулу собак.

      Тобто підійти до цього питання так, щоби запланувати на 5 років максимально можливу на даний момент кількість ділянок, щоб надати їм належного юридичного статусу. Закріпити за ними, власне, юридично, що це є ділянка для для вигулу собак, і поступово їх облаштовувати,
      – повідомила координаторка ініціативи Dog-Friendly City Ольга Кирилович. 

      Також незабаром у місті створять крематорій для тварин. Ним зможе скористатися кожен львів'янин.

      "На цьому тижні буде оголошено тендер на закупівлю кремаційної печі для спалювання трупів тварин. І відповідно завдяки цьому ми покращимо показники екологічності в нашому місті", – зазначила директорка комунального притулку Оксана Кошак.

      Це дасть львів’янам можливість цивілізовано й безпечно для здоров'я прощатися з пухнастими друзями.

      Теги: Новини України Новини Львова світ тварин
      Джерело: 24 канал
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