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      На Об'єднавчий собор УПЦ прибули представники Московського патріархату: фото

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      На Об'єднавчий собор УПЦ прибули представники Московського патріархату
      На Об'єднавчий собор УПЦ прибули представники Московського патріархату / Фото з Facebook

      Представники Української православної церкви Московського патріархату прибули на Об'єднавчий собор у Софійський собор та зареєструвалися для участі в ньому.

      Про це повідомив священнослужитель УПЦ Київського патріархату, настоятель Храму святого великомученика Димитрія Солунського Богдан Тимошенко у Facebook. 

      Читайте також: В УПЦ МП готують жорсткі репресії для своїх архієреїв за участь в Об'єднавчому соборі

      24 канал повідомляв, що у Софійському соборі в Києві розпочався Об'єднавчий собор українських православних церков на якому мають створити Єдину помісну церкву та обрати її предстоятеля. Це закритий захід, на який прибувають перші особи держави та священнослужителі за офіційними запрошеннями.

      Незважаючи на заборону Московського патріархату для своїх священослужителів брати участь в Об'єднавчому соборі, представники УПЦ МП все ж прийшли на історичну подію.

      Так, представник УПЦ КП показав фото, як представники УПЦ МП проходять реєстрацію для участі в Соборі.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, 15 грудня у Софійському соборі у Києві відбудеться обрання предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегата, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату.

      Теги: Новини України Новини Києва УПЦ КП УПЦ МП Релігія Єдина помісна церква Новини політики
      Джерело: 24 канал
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