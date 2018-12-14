Обрання предстоятеля Єдиної помісної церкви: у Соборі візьмуть участь 30 представників УПЦ МП

У суботу, 15 грудня, у Софійському соборі у Києві відбудеться обрання предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегата, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату.

Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури, пише "Українська правда" з посиланням на організаторів собору.

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Від Української православної церкви Київського патріархату буде загалом 126 делегатів, серед яких 42 архієреї, і з ними відповідно по одному священику і мирянину.

Від Української автокефальної православної церкви участь підтвердили 12 єпископів, і кожен привезе із собою священика і мирянина, тобто це 36 делегатів.

Від Московського патріархату оікують 10 єпископів, і кожен зі священиком і мирянином. Загалом – 30 осіб.

В Об'єднавчому соборі мають взяти участь 192 учасника – 64 архієрея, 64 священики і 64 мирянина.

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Таємне голосування за предстоятеля відбуватиметься у два тури. У першому – рейтингове. У другий тур вийдуть троє кандидатів із найбільшою кількістю голосів. З них і оберуть предстоятеля.

До слова, в Об'єднавчому соборі візьмуть участь президент України Петро Порошенко і голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Собор має розпочатися з короткої служби Божої о 10 ранку, потім виступить президент і після цього духівництво вирішуватиме питання порядку денного.

Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, заступник голови СБУ Віктор Кононенко повідомив про успішне запобігання провокаціям напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня. Акції проти надання автокефалії Українській православній церкві планували провести 13 та 14 грудня, а в день Собору – хресні ходи у різних містах країни. Під час цих подій і планували здійснити провокації. Все ж в Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що не будуть перешкоджати проведенню Об'єднавчого собору щодо створення Єдиної помісної православної церкви 15 грудня та влаштовувати провокації в який-небудь день.