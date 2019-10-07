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      На Одещині горіла яхта місцевого депутата: фото

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      На Одещині горіла яхта місцевого депутата
      На Одещині горіла яхта місцевого депутата / facebook.com

      На Одещині горіла яхта депутата Таїрівської об'єднаної територіальної громади Всеволода Шаєвського.

      Інцидент трапився вночі 7 жовтня в селі Бурлача Балка Одеської області.

      До теми: Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя

      Марія Трофон у фейсбуці повідомила про факт пожежі. Відповідну інформацію підтвердила і ДСНС.

      одещина яхта пожежа
      На Одещині горіла яхта/ Фото з фейсбуку Марії Трофон

      У службі зазначили, що справді горів приватний парусний катер. Власника яхти не називають.

      пожежа яхта одещина
      Рятувальники ліквідували пожежу/ Фото з фейсбуку Марії Трофон

      Загиблих та постраждалих немає. Причину пожежі та збиток наразі встановлюють.

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      Яхта після пожежі/ Фото: ДСНС

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Пожежа Новини Одеси Водний транспорт Транспорт
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