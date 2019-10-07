На Одещині горіла яхта місцевого депутата: фото

На Одещині горіла яхта депутата Таїрівської об'єднаної територіальної громади Всеволода Шаєвського.

Інцидент трапився вночі 7 жовтня в селі Бурлача Балка Одеської області.

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Марія Трофон у фейсбуці повідомила про факт пожежі. Відповідну інформацію підтвердила і ДСНС.



На Одещині горіла яхта/ Фото з фейсбуку Марії Трофон

У службі зазначили, що справді горів приватний парусний катер. Власника яхти не називають.



Рятувальники ліквідували пожежу/ Фото з фейсбуку Марії Трофон

Загиблих та постраждалих немає. Причину пожежі та збиток наразі встановлюють.



Яхта після пожежі/ Фото: ДСНС