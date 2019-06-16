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      На Одещині вже четверту добу шукають 11-річну дівчинку

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      Пошук дитини на Одещині
      Пошук дитини на Одещині / Фото Нацполіції

      На Одещині сотні нацгвардійців і волонтерів, десятки рятувальників шукають 11-річну Дарину Лук’яненко, яка зникла ще 13 червня.

      Востаннє бачили вдень, коли вона прямувала до танцювального гуртка. Це було близько 14:00 години, Дарина потрапила на запис камери відеоспостереження. Після цього дівчинку ніхто не бачив, а телефонний зв’язок із нею зник.

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      В Іванівському районі триває цілодобова спецоперація. Правоохоронці прочісують усі поля, посадки, яри та занедбані будівлі. На в’їзді до Іванівки працюють пости поліції.

      пошук дитини одещина
      До пошуків долучилися місцеві

      Дарина Лук'янова пошук дитини
      Дарина Лук'янова

      До пошуків залучили навіть авіацію з місцевого авіаклубу та водолазів.

      Продовжує працювати штаб. Близько 100 працівників Головного управління там, найкращі слідчі допитують свідіків та очевидців події. До нас долучаються місцеві аероклуби. Батьки звернулися 13 червня пізно ввечері. Спершу, вони самі вживали заходів щодо встановлення її місцезнаходження,
      – розповіла  речниця Нацполіції у Одеській області Любов Гордієвська.

      Відомо, що Дарина Лук'яненко худорлявої статури, з довгим русявим волоссям і карими очима. На танці пішла у білій футболці, рожевих шортах та чорних сандалях. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про дитину, просять негайно повідомляти у поліцію.

       

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Одеси Поліція
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