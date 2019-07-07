На Полтавщині розбився літак: є жертви
У Полтавській області 7 липня легкомоторний літак впав на пшеничне поле. Внаслідок авіакатастрофи загинула одна людина, ще одна отримала травми.
У прес-службі ДСНС України розповіли, що легкомоторний літак впав у селі Плехів близько 16 години.
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На борту літака перебували два місцевих чоловіки. Пілот загинув на місці, інший чоловік – у важкому стані.
На місці трагедії працює поліція та рятувальники. Причини й обставини авіакатастрофи наразі з'ясовуються.
На Полтавщині впав легкомоторний літак, є загиблий / фото ДНСН Полтавщини
ЯКі ще авіакатастрофи ставалися в Україні: хроніка подій
Джерело: 24 Канал
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