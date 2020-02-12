На протест під Кабмін пригнали фури і маршрутки: що вимагають перевізники – фото

Далекобійники і перевізники вранці 12 лютого влаштували масштабний пікет в урядовому кварталі у Києві. Під стіни Кабінету Міністрів вони пригнали десятки фур, автобусів та маршруток. Перевізники вимагають ..

Фури водії виставили вздовж дороги попри будівлю Кабміну, де сьогодні має відбутися засідання уряду, пише ТСН. Через це на вулиці Інститутській дещо ускладенений рух. За ситуацією на пікеті стежать правоохоронці.

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Перевізники почали збиратися на мітинг ще вранці. Вони тримають у руках палакати з написами "Геть корупцію і корупціонерів", "Вимагаємо забезпечити прозорість процедури видачі та використання дозволів", "Чиновники не знущайтесь з автоперевізників" тощо.

За попередніми даними, далекобійники виступають проти встановлення комплексів автоматичного зважування вантажівок у русі на важливих шосе. Такі системи покликані захищати траси від перевантажених фур, які руйнують покриття доріг.

Загалом перевізники мають 16 вимог прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, які стосуються кадрової політики.

Що вимагають водії фур та маршруток:

звільнити міністра інфраструктури Владислава Криклія;

нормалізувати дозволи на міжнародні перевезення;

забезпечити громадський контроль використання та повернення дозволів;

вирішити проблеми черг на кордоні;

скасувати не правове електронне бронювання всіх видів дозволів на перевезення вантажів територією іноземних держав тощо.

Протест перевізників і далекобійників під Кабміном / фото УНН