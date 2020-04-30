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      На Рівненській АЕС відключили енергоблок: загальна потужність блоків Енергоатому суттєво впала

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      На Рівненській АЕС відключили атомний блок після спрацювання автоматики
      На Рівненській АЕС відключили атомний блок після спрацювання автоматики / Пресслужба Рівненської АЕС

      На Рівненській Атомній електростанції від мережі відключили ще один атомний енергоблок – №3. Сталося це увечері 29 квітня після того, як спрацювала автоматика,.

      Голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус повідомив, що потужність відключеного блоку становить 1 тисяча МВт. Таким чином, загальна потужність працюючих блоків Енергоатому впала до 7 300 МВт, написав він у фейсбуці.

      Радимо ознайомитися Прибутки Ахметову, а збитки – державі: чому зупиняють блоки АЕС

      Парламентар додав, що ще декілька місяців тому в Украіні працювали блоки АЕС загальною потужністю 11 400 МВт. А це на 56% більше, аніж зараз.

      Непрацюючі блоки Енергоатому буде заміщено блоками вугільних електростанцій.

      Додамо, що на Рівненській АЕС нещодавно закінчили ремонтувати енергоблок №2. Тому тут до останнього часу працювали усі 4 енергоблоки. Їхня сумарна потужність становить 2 835 МВт.

      Що відомо про Рівненську АЕС

      • Це одна з 5 атомних електростанцій, що є в Україні (інші чотири – це Південноукраїнська, Хмельницька, Чорнобильська, Запорізька).
      • Станція розташовується поблизу міста Вараш (колишній Кузнецовськ) на західному Поліссі.
      • Це перша в Україні атомна електростанція з енергетичним водо-водяним реактором типу ВВЕР-440 (В-213). 
      • РАЕС є відокремленим підрозділом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".
      • Будувати Рівненську електростанцію розпочали у 1973 році, а вперше ввели її в експлуатацію у 1980 – 81 роках (1-й і 2-й енергоблоки). У 1986-му розпочав роботу 3-й енергоблок, а у 2004-му – 4-й.
      • 2 липня 2018 року було заявлено про підготовку до будівництва енергоблоку №5.

      До слова, колишній нардеп Сергій Лещенко заявив, що з Міненергетики до Енергоатому надійшло розпорядження про повну зупинку трьох блоків потужністю 3 тисячі МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках. Зупинку двох атомних блоків заплановано на 10 травня.

      Навіщо? Зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти сонячні станції Ахметова, що працюють на високому "зеленому" тарифі. І також додаткову частку ринку отримають вугільні станції все того ж Ахметова,
      – підкреслив Лещенко.

      Він зауважив, що такі рішення державі коштуватимуть мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом.

      "Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати за спеціальний закон, яким виділять 10 мільярдів гривень допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП)", – додав колишній парламентар.

      За його словами, виходить двоходова схема:

      • Енергоатом рятує ДТЕК,
      • держава вже рятує Енергоатом,
      • таким чином, ДТЕК Ахметова отримує допомогу від держави, але уникає долі "Приватбанку", тобто націоналізацію.

      До теми З "Енергоатома" хочуть зробити дійну корову, – Герус про наслідки припинення роботи АЕС

      Що таке Енергоатом?Це державне підприємство у сфері ядерної енергетики. Енергоатом забезпечує понад 50% усієї потреби електроенергії в Україні, а в осінньо-зимові періоди подекуди і майже 70%.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Андрій Герус – новини Електроенергія Енергетика Рівне АЕС Новини України
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