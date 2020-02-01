На Рівненській АЕС відключили один із енергоблоків

На Рівненській атомній електростанції відключили від енергомережі енергоблок №3. Наразі реакторна установка перебуває на 35% від номінальної потужності. Інцидент стався приблизно о 2 годині ночі 1 лютого.

Як підкреслили в Енергоатомі, причини відключення з’ясовують фахівці. Станом на 4 годину ранку тут працювали лише енергоблоки №2 та №4. Зауважень до роботи устаткування та персоналу не було. Сумарне навантаження цих енергоблоків становить 1 417 МВт.

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Також на станції долали, що на енергоблоці №1 триває планово-попереджувальний ремонт. Усі роботи проводять, згідно з графіком.

Загалом на Рівненській АЕС порушень меж та умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан перебувають тут у межах чинних норм і без змін.

До слова, торік наприкінці квітня на Рівненській АЕС сталася пожежа. Як наслідок через пошкодження та подальше загорання трансформатора відключили блок №3. Також відключилася перша система шин потужністю 330 кВ.

Що відомо про Рівненську АЕС? Це одна з 5 атомних електростанцій, що є в Україні (інші чотири – це Південноукраїнська, Хмельницька, Чорнобильська, Запорізька). Станція розташовується поблизу міста Вараш (колишній Кузнецовськ) на західному Поліссі, також неподалік протікає річка Стир. Будувати Рівненську електростанцію розпочали у 1973 році, а вперше ввели її в експлуатацію у 1980 – 81 роках (1-й і 2-й енергоблоки). У 1986-му розпочав роботу 3-й енергоблок, а у 2004-му – 4-й. 2 липня 2018 року було заявлено про підготовку до будівництва енергоблоку №5.



Енергоблоки станції мають сумарну потужність у 2 835 МВт.



– Блок №1 – в420 тисяч кВт,



– Блок №2 – 415 тисяч кВт,



– Блок №3 – 1 мільйон кВт,



– Блок №4 – 1 мільйон кВт.