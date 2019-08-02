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      На російському танкері NEYMA міг бути таємний агент ФСБ, – Матіос

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      Матіос не виключає, що на затриманому танкері NEYMA був засекречений російський агент
      Матіос не виключає, що на затриманому танкері NEYMA був засекречений російський агент / www.ukrinform.ua

      Головний військовий прокурор Анатолій Матіос не виключає, що на затриманому в Ізмаїлі танкері NEYMA міг бути засекречений агент ФСБ Росії. Він також підкреслив, що українські спецслужби перехопили радіосигнал, за яким командуванню танкера віддавались накази перекрити прохід під Керченським мостом, щоб загородити шлях українським кораблям.

      Натомість в порт Ізмаїлу судно відправилось за рішенням компанії-власниці, а не російської влади, розповів Матіос в інтерв'ю виданню "Новое время".

      Цікаво: Україна арештувала танкер Neyma: з'явилася реакція Росії

      "Команда танкера була набрана лише за три дні перед затриманням. Вона складалась з громадян Росії, які не є вихідцями з окупованого Криму", – зазначив головний військовий прокурор.

      Він також підкреслив, книжки моряків затриманим росіянам оформили невдовзі до того, як судно направилось в Україну. Відтак українські правоохоронці не могли визначити їхнього походження і попередніх місць роботи.

      Там був доволі молодий контингент, і ми не виключаємо можливої присутності засекреченого представника федеральних служб Росії,
      – резюмував Анатолій Матіос.

      Захоплення українських кораблів
      Судна, які брали участь у захопленні українських кораблів / колаж 24 каналу

      Що відомо про затримання танкера NEYMA?25 липня 2019 року Служба безпеки України затримала російський танкер NEYMA у порту Ізмаїла. Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці. Слідчі з’ясували, що ім'я танкера змінили на NIKA SPIRIT, щоб приховати причетність до захоплення українських суден.

      Українські силовики провели обшуки на танкері, вилучили з судна документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці. Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів, тому готується клопотання до суду про його арешт.

      У МЗС Росії пригрозили Україні наслідками через затримання СБУ танкера NEYMA. Представники країни-окупанта називають подію провокацією української сторони. За їх словами, затримання танкера нібито лише загострює російсько-українські відносини та не пришвидшить вирішення питання з українськими моряками.

      Служба безпеки України затримала та допитала 10 членів екіпажу танкера NEYMA, який блокував та допомагав брати у полон українські кораблі біля Керченської протоки. Та згодом, як правова держава, Україна дозволила морякам повернутися додому.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анатолій Матіос Танкер NEYMA ФСБ Конфлікт в Азовському морі
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