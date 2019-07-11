На сторожі інформаційної безпеки: як на фронті працює військове радіо "Армія fm"

Попри бойові дії, на сході держави йде постійна інформаційна робота. Десятки знімальних груп постійно працюють у районі проведення Операції об'єднаних сил, тут же працюють й армійські радійники.

"Армія fm" – українське військове радіо, яке можна почути в десятках населених пунктів, нині мовить зі штабу однієї з передових бригад.

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Перший гість студії – легендарний Дядя Вова, який щойно приїхав з передової. Воює він з початку війни, про бойовий шлях розповідав і на радіо для слухачів.



Робота радіо на передовій

5 квітня мене мобілізували. Починав я службу навчанням у Рівному і відправили нас 5 червня на Схід,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ Дядя Вова.



Український захисник Дядя Вова

Українські захисники ловлять хвилю з приймача і в інтернеті. Хлопці кажуть, що українські хвилі чи канали тут у меншості. Простіше ловити пропагандистів.



Українське радіо на передовій

"Є і радіо "Новаросія" і "Донецьк fm". Проте слухаємо українське не тільки через новини, але й тому що музика тут патріотична і заряджає позитивом. Набагато приємніше слухати нашу патріотичну сучасну музику, а не те що рекомендує слухати бойовик, що стоїть з іншої сторони", – сказав військовослужбовець ЗСУ Сергій.

Очільниця "Армії fm" Яна Холодна завжди користується можливістю дізнатись у воїнів, як покращити ефір станції.

Це завжди відбувається з дуже великою надією на те, що "Армія fm" слухатимуть наші бійці і на те, що ми дійсно зможемо їх підтримувати не тільки інформаційно, а й бойовий дух. Хоча, в українській армії бойовий дух і так на рівні, ми це прекрасно знаємо,

– розповіла керівник радіо "Армія fm" Яна Холодна.



Дядя Вова та Яна Холодна

Музичний редактор "Армія fm" каже, що неодноразово доводилось воювати з ворожими глушилками.

"Ні для кого не секрет, що намагаються глушити українські станції, щоб місцеве населення не чуло саме українські радіостанції, а чули місцеві станції сепаратистів. Те, що вони намагаються глушити наші передавачі – так, це є, але у них не вийде", – запевнив музичний редактор, ведучий радіо "Армія fm" Віктор Смірнов.