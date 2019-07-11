23:50
11 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Італійці шукають скарби у Кремлі. Новий секс-символ Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, сьогодні
      Вєсті.UA: Зеленський став екзорцистом. Прихована любов Медведчука
      Вєсті.UA
      19:21, сьогодні
      Якими статками насправді володіє Ляшко: розкішний будинок для матері та машина для дружини
      ЦРУ
      09:00, 10 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      На сторожі інформаційної безпеки: як на фронті працює військове радіо "Армія fm"

      11 Читать новость на русском

      Попри бойові дії, на сході держави йде постійна інформаційна робота. Десятки знімальних груп постійно працюють у районі проведення Операції об'єднаних сил, тут же працюють й армійські радійники.

      "Армія fm" – українське військове радіо, яке можна почути в десятках населених пунктів, нині мовить зі штабу однієї з передових бригад.

      Читайте також: Журналісти 24 каналу потрапили під обстріли в одній з найгарячіших точок Донеччини

      Перший гість студії – легендарний Дядя Вова, який щойно приїхав з передової. Воює він з початку війни, про бойовий шлях розповідав і на радіо для слухачів.

      армія фм війна на донбасі
      Робота радіо на передовій

      5 квітня мене мобілізували. Починав я службу навчанням у Рівному і відправили нас 5 червня на Схід,
      – зазначив військовослужбовець ЗСУ Дядя Вова.

      війна на донбасі армія фм
      Український захисник Дядя Вова

      Українські захисники ловлять хвилю з приймача і в інтернеті. Хлопці кажуть, що українські хвилі чи канали тут у меншості. Простіше ловити пропагандистів.

      армія фм війна на донбасі
      Українське радіо на передовій

      "Є і радіо "Новаросія" і "Донецьк fm". Проте слухаємо українське не тільки через новини, але й тому що музика тут патріотична і заряджає позитивом. Набагато приємніше слухати нашу патріотичну сучасну музику, а не те що рекомендує слухати бойовик, що стоїть з іншої сторони", – сказав військовослужбовець ЗСУ Сергій.

      Очільниця "Армії fm" Яна Холодна завжди користується можливістю дізнатись у воїнів, як покращити ефір станції.

      Це завжди відбувається з дуже великою надією на те, що "Армія fm" слухатимуть наші бійці і на те, що ми дійсно зможемо їх підтримувати не тільки інформаційно, а й бойовий дух. Хоча, в українській армії бойовий дух і так на рівні, ми це прекрасно знаємо,
      – розповіла керівник радіо "Армія fm" Яна Холодна.

      війна на донбасі армія фм
      Дядя Вова та Яна Холодна

      Музичний редактор "Армія fm" каже, що неодноразово доводилось воювати з ворожими глушилками.

      "Ні для кого не секрет, що намагаються глушити українські станції, щоб місцеве населення не чуло саме українські радіостанції, а чули місцеві станції сепаратистів. Те, що вони намагаються глушити наші передавачі – так, це є, але у них не вийде", – запевнив музичний редактор, ведучий радіо "Армія fm" Віктор Смірнов.

      blog_ava
      На "мосту Кличка" утворилась велика тріщина: фото, відео
      сьогодні
      7433
      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі ЗМІ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Через які фальсифікації ще одна суддя Майдану залишилася на посаді
      сьогодні , 23:22 Через які фальсифікації ще одна суддя Майдану залишилася на посаді
      Ірина Шиба 76
      Головні новини 11 липня: Рада проголосувала за Виборчий кодекс і розмова Зеленського й Путіна
      сьогодні , 22:14 Головні новини 11 липня: Рада проголосувала за Виборчий кодекс і розмова Зеленського й Путіна
      1152
      "Мне сердце вырвали, понимаешь?"
      сьогодні , 22:00 "Мне сердце вырвали, понимаешь?"
      Повернись живим 821
      Незабутній відпочинок у Болгарії: 5 місць, які необхідно побачити
      сьогодні , 21:00 Незабутній відпочинок у Болгарії: 5 місць, які необхідно побачити
      Юлія Гілей 412
      Пам'ятка для виборця: необхідні документи і як проголосувати
      сьогодні , 20:30 Пам'ятка для виборця: необхідні документи і як проголосувати
      554
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук