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      Журналісти 24 каналу потрапили під обстріли в одній з найгарячіших точок Донеччини

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      Проросійські бойовики продовжують гатити по позиціях українських захисників. Внаслідок ворожих обстрілів чотири наших армійці отримали поранення. Однією з найгарячіших точок фронту залишається Південне, що на околицях окупованої Горлівки. Там ворог не гребує застосовувати артилерію, гатить зі стрілецької зброї та гранатометів навіть посеред дня. У цьому переконалася знімальна група 24 каналу.

      Позиції українських військовослужбовців розташовані у безпосередній близькості до позицій ворога. 

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      Будь-яке переміщення у цій зоні надзвичайно небезпечне. Це відчули на собі журналісти 24 каналу. Просто під час зйомок їм довелося втискатись у донбаську землю.

      Дивіться відео: журналісти 24 каналу потрапили під обстріли

      Обстріл Південного на цьому не закінчується. Але наші воїни знають, хто по той бік укріплень.

      Відомий батальйон "Сомали". Він має скандальну репутацію і прославився тим, що стріляє практично у все, що рухається,
      – сказав військовослужбовець батальйону Айдар ЗСУ "Старий".

      Навіть офіційні зведення підтверджують слова воїна. Нещодавно російське бандформування саме на цьому напрямку обстріляли Гірське. Для ближчих вогневих контактів вони використовують усю наявну зброю. Те, як поводить себе ворог воїнів не дивує. Ізраїльтянин Григорій пройшов Майдан і нині воює за Україну. Хоч і досі не може отримати громадянство. Історик багато подорожував і має своє пояснення чому Росія знищує все довкола.

      Вони всюди намагаються зламати всі правила і поставити свої. Живучи в Ізраїлі, в Іспанії, у Німеччині я то прекрасно бачив,
      – зауважив       військовослужбовець "Єврей".

      Вже перед відходом з позицій журналістам 24 каналу вдалося побачити місцеву кухню. Там працює улюблений кулінар Айдару – пан Василь. Каже що війна війною, а обід за розкладом і підрозділ обов'язково має бути ситим.

      Військова кухня

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      9 липня
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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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