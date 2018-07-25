На супутнику Юпітера може існувати життя, – нове дослідження

Супутник Юпітера Європа (або Юпітер 2) вчені вважають одним із найперспективніших об’єктів, де можуть бути живі організми. Щоправда, його орбіта проходить через радіаційний пояс величезної планети, отримуючи в мільйони разів більше випромінювання, ніж ми на Землі.

Про це пише Naked Science.

В таких умовах радіації не може існувати життя. Однак, життя може існувати під крижаною корою супутника.

Читайте також: Кількість супутників Юпітера суттєво зросла: жодна планета не має їх стільки

Оцінка рівня радіації на Європі показує, що приполярні області отримують набагато менше випромінювання. Тож, якщо до супутника вирушить місія для пошуку життя, є велика ймовірність, що там знайдуть живі елементи.

Рівень випромінювання у цих областях дає змогу органіці залишатися стабільною на глибині 10-20 см в низьких широтах і аж до 1 см в середніх і високих.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно