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На Tour de France-2018 готуються коронувати нового чемпіона: відомо ім'я спортсмена

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Валлієць Герайнт Томас практично гарантував собі перемогу на Tour de France-2018. Томас очолює загальний залік напередодні етапу дружби.

До цього він ніколи не тріумфував на гран-турах. Щоправда у послужному списку Томаса дві золоті олімпійські нагороди у командній трековій гонці.

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Щоправда у послужному списку Томаса дві золоті олімпійські нагороди у командній трековій гонці. Представник команди Sky за підсумками передостаннього етапу фінішувавши третім відразу вслід за Дюмуленом та Фрумом та зумів зберегти жовту майку лідера.

Відтак якщо не трапиться несподіванок на заключному етапі саме 32-річний Томас стане чемпіоном Tour de France-2018.


 

Теги: Новини спорту велоспорт
Джерело: 24 канал
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