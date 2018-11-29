На вимогу Кличка Київрада розірвала договір зі скандальним забудовником Андріївського, – нардеп

Депутати Київради підтримали пропозицію мера Києва Віталія Кличка про розірвання договору оренди земельної ділянки з компанією "Маркон", яка планувала побудувати на Андріївському узвозі готель заввишки 30 метрів.

Про це повідомив народний депутат і радник мера Києва Дмитро Білоцерківець в соціальній мережі Facebook.

"99 депутатів Київради підтримали розірвання договору оренди землі з ТОВ "Маркон". Відповідне рішення було зареєстровано мером столиці. Скандальний і безвідповідальний забудовник на Андріївському узвозі зупинений", – написав радник мера Києва.

За його словами, під час переговорів Віталій Кличко пропонував забудовнику представити проект на Містобудівній раді Києва, але представники "Маркона" відмовилися.

"До цього (розриву договору, – ред.) привели дії забудовника, який відмовився йти на Містобудівну раду для отримання рішення щодо проекту і висотності об'єкта будівництва", – підкреслив Дмитро Білоцерківець.

Нагадаємо, Віталій Кличко раніше неодноразово заявляв, що будь-який проект на Андріївському узвозі повинен бути узгоджений з фахівцями та громадськістю.

Київська адміністрація анулювала декларацію на початок робіт через те, що забудовник, який отримав дозвіл в 2010 році, не почав будувати протягом трьох років, як це передбачено законодавством. Також борг компанії перед містом становить майже 1 мільйон гривень.

Минулими вихідними комунальники демонтували кран, який заважав проїзду по Андріївському узвозу, а поліція затримала 7 чоловіків зі зброєю, які намагалися перешкодити демонтажу.

Що відомо про скандальну забудову на Андріївському узвозі у Києві?На площі у 0,19 гектара в історичному центрі Києва на Андріївському узвозі забудовник запланував зведення дев’ятиповерхового готелю, хоча максимальна висотність споруд на цій ділянці може становити не більше 12 метрів (приблизно 4 поверхи). Дозвіл на будівництво видали ще у 2010 році, хоча Андріївський узвіз входить до охоронної зони ЮНЕСКО.